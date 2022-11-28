Пресс-атташе сборной Португалии пояснил, что Роналду достал из трусов и засунул в рот по ходу матча ЧМ-2022 28 ноября, 20:50 Сегодня португальцы сыграют второй матч в группе против сборной Уругвая (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу пояснил, что капитан команды Криштиану Роналду достал из трусов и съел во время матча чемпионата мира-2022 по футболу против ганцев.



Слова функционера приводит Expressen.

«Это была жевательная резинка. Ничего больше. Просто кусок жвачки», — сказал Абреу.

Видео дня

Сам матч между сборными Португалии и Ганы завершился победой команды Роналду со счетом 3:2. Криштиану в этой игре заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Сегодня португальцы сыграют второй матч в группе против сборной Уругвая. Победа позволит команде Роналду досрочно выйти в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ранее Криштиану заявил, что готов будет завершить карьеру игрока, если выиграет со сборной Португалии чемпионат мира в Катаре.