Пресс-атташе сборной Португалии пояснил, что Роналду достал из трусов и засунул в рот по ходу матча ЧМ-2022

28 ноября, 20:50
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Сегодня португальцы сыграют второй матч в группе против сборной Уругвая (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сегодня португальцы сыграют второй матч в группе против сборной Уругвая (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу пояснил, что капитан команды Криштиану Роналду достал из трусов и съел во время матча чемпионата мира-2022 по футболу против ганцев.

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 Португалия — Уругвай

Слова функционера приводит Expressen.

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«Это была жевательная резинка. Ничего больше. Просто кусок жвачки», — сказал Абреу.

Видео дня

https://twitter.com/Graphicgh/status/1596092230799876097

Сам матч между сборными Португалии и Ганы завершился победой команды Роналду со счетом 3:2. Криштиану в этой игре заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Сегодня португальцы сыграют второй матч в группе против сборной Уругвая. Победа позволит команде Роналду досрочно выйти в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ранее Криштиану заявил, что готов будет завершить карьеру игрока, если выиграет со сборной Португалии чемпионат мира в Катаре.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео Криштиану Роналду ЧМ-2022 Сборная Португалии

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