Англия уничтожила Иран во втором матче ЧМ-2022 по футболу 21 ноября, 17:15 Англия не оставила шансов Ирану на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сборная Англии со счетом 6:2 разгромила команду Ирана в поединке первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.



Британская сборная не действовала слишком остро в первые полчаса игры, пока Сака не прострелил на Маунта, а тот не пробил в одно касание, однако мяч прошел рядом с ближней стойкой.

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Почти сразу Магуайр попал в перекладину, а уже на 35-й минуте Беллингем открыл счет, когда отозвался на навес Шоу и головой отправил мяч в сетку.

В конце первого тайма Англия отличилась еще двумя голами, которые провели Сака после скидки Магуайра и Стерлинг после прострела Кейна.

По прошествии часа игры счет стал 4:0, когда дубль оформил Сака, хотя на 65-й минуте Иран сократил отставание благодаря точному удару Тареми.

И все же, Англия восстановила статус-кво на 71-м обороте секундной стрелки — Рашфорд завершил стремительную атаку своей команды сразу же после выхода на замену.

На последней минуте основного времени шестой мяч в составе «Львов» забил Грилиш, который также появился на замену. И только на 90+12-й минуте Иран сумел отличиться еще раз, когда пенальти реализовал Тареми.

Англия — Иран 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 — Тареми, 65, 90+12 (с пенальти)

Другой матч группы B между сборными США и Уэльсом состоится 21 ноября в 21:00 по киевскому времени.

Накануне сборная Эквадора победила Катар со счетом 2:0 в матче открытия чемпионата мира-2022 по футболу в рамках первого тура группового раунда.

