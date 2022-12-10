Франция драматично победила Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 10 декабря, 23:05 Кейн (слева) не забил решающий пенальти (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сборная Франции в драматичном матче переиграла команду Англии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 года по футболу.



Действующий чемпион мира открыл счет на 17-й минуте, когда Чуамени решился на дальний удар, а мяч залетел в самый угол ворот соперника.

На это вице-чемпион Европы ответил сразу тремя моментами еще до перерыва, но ни Шоу, ни Кейн (дважды) свои шансы упустили.

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В начале второго тайма англичане достигли своего, когда Чуамени в штрафной французов сбил Сака, а Кейн сравнял счет с пенальти.

После этого обе команды создали несколько моментов для взятия ворот, но забить удалось французам — это Жиру опередил Магуайра и ударом головой после подачи Гризманна пробил в угол ворот.

Практически сразу Англии удалось заработать еще один пенальти, но на этот раз Кейн пробил выше ворот.

Англия — Франция 1:2

Голы: Кейн, 54 ( с пенальти) — Чуамени, 17, Жиру, 78

В полуфинале Франция сыграет против сборной Марокко, сенсационно переигравшего Португалию со счетом 1:0.