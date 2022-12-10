Франция драматично победила Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022

10 декабря, 23:05
Поделиться:
Кейн (слева) не забил решающий пенальти (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Кейн (слева) не забил решающий пенальти (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сборная Франции в драматичном матче переиграла команду Англии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 года по футболу.

Читайте также:
Англия — Франция. Видео голов и обзор матча ¼ финала ЧМ-2022

Действующий чемпион мира открыл счет на 17-й минуте, когда Чуамени решился на дальний удар, а мяч залетел в самый угол ворот соперника.

На это вице-чемпион Европы ответил сразу тремя моментами еще до перерыва, но ни Шоу, ни Кейн (дважды) свои шансы упустили.

Видео дня

Читайте также:
Англия — Франция 1:2. События по минутам матча четвертьфинала ЧМ-2022

В начале второго тайма англичане достигли своего, когда Чуамени в штрафной французов сбил Сака, а Кейн сравнял счет с пенальти.

После этого обе команды создали несколько моментов для взятия ворот, но забить удалось французам — это Жиру опередил Магуайра и ударом головой после подачи Гризманна пробил в угол ворот.

Практически сразу Англии удалось заработать еще один пенальти, но на этот раз Кейн пробил выше ворот.

Англия — Франция 1:2

Голы: Кейн, 54 ( с пенальти) — Чуамени, 17, Жиру, 78

В полуфинале Франция сыграет против сборной Марокко, сенсационно переигравшего Португалию со счетом 1:0.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Англии Сборная Франции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X