Англия — США 0:0. События по минутам матча ЧМ-2022 25 ноября, 22:51 Победа вывела бы сборную Англии в 1/8 финала турнира (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

НВ следил за ходом игры второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Англии и США.



Стартовые составы:

Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс — Беллингем, Маунт — Сака, Стерлинг, Кейн

США: Тернер — Дест, Циммерманн, Рим, Робинсон — Адамс — Муса, Маккенни — Веа, Райт, Пулишич

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Матч состоится в катарском Эль-Хауре на арене Эль-Байт Стэдиум. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Англия в первом матче турнира разгромила национальную команду Ирана (6:2). Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — победа в 1966 году.

Команда одержала всего одну победу в семи последних поединках при трех ничьих и трех поражениях. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Мэддисона (травма).

США на старте турнира сыграли вничью с национальной командой Уэльса (1:1). Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — 3-е место в 1930 году.

В последних шести поединках команда одержала всего одну победу, четырежды сыграв вничью и раз проиграв. Проблем с составом коллектив не имеет.

Статистика знает 11 матчей между соперниками. Англия одержала восемь побед, США — две. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,53; то, что выиграет США, оценивается в 6,50, ничья — в 3,90.