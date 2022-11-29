Уэльс — Англия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 29 ноября, 02:28 Англия лидирует в группе B (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ следит за ходом игры заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Уэльса и Англии. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 29 ноября.



Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд — Мефам, Родон, Дэвис — Робертс, Рэмси, Ампаду, Уильямс — Джеймс, Мур, Бэйл

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Беллингэм — Стерлинг, Маунт, Фоден — Кейн

Видео дня

Матч состоится в катарском Эр-Райяне на стадионе Ахмад бин Али. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Уэльс с одним баллом занимает последнее место в группе B. Для выхода в плей-офф сборной нужна победа при условии ничьей Ирана с США или с разницей в 4 гола в случае другого исхода в параллельном матче.

Команда не знает побед семь игр кряду при пяти поражениях и двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на основного вратаря Хеннесси (дисквалификация).

Англия с четырьмя очками лидирует в группе. Для выхода в плей-офф сборной нужна победа или ничья — в последнем случае при условии, что США не обыграет Иран с разницей в пять голов.

Команда не знает поражений три игры кряду, но одержала лишь одну победу в восьми поединках. У коллектива под вопросом участие полузащитника Мэддисона (травма).

Статистика знает 103 матча между соперниками. Уэльс одержал 14 побед, Англия — 68. Еще 21 поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,44, то, что выиграет Уэльс, оценивается в 8,00, ничья — в 4,20.