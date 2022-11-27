Бельгия сенсационно проиграла Марокко на ЧМ-2022 — видео

27 ноября, 18:17
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Сборная Марокко вышла в лидеры в группы F (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Сборная Марокко вышла в лидеры в группы F (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2022 года по футболу сборная Бельгии сенсационно уступила Марокко со счетом 0:2.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Испания — Германия можно здесь

По итогам более часа игры команды не смогли отличиться голами, поэтому увеличилась вероятность драматичной развязки поединка.

Видео дня

В итоге забить на 73-й минуте удалось африканской команде, когда Сабири ударом со штрафного почти от углового флажка слева закрутил мяч в сетку чужих ворот.

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Бельгия предприняла попытки отыграться, но в компенсированное к основному время пропустила еще раз после того, как Абухляль замкнул прострел Зиеша.

Этот успех позволил Марокко с четырьмя очками стать лидером группы F, опередив побежденного соперника на один балл.

На третьем и четвертом местах соответственно пока что находятся Хорватия и Канада, у которых по одному пункту в активе перед их очным матчем сегодня, 27 ноября.

Бельгия — Марокко 2:0
Голы: Сабири, 73, Абухляль, 90+2

В другом матче дня сборная Японии неожиданно уступила Коста-Рике со счетом 0:1 в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе Е.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Бельгии

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