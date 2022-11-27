Бельгия сенсационно проиграла Марокко на ЧМ-2022 — видео
Сборная Марокко вышла в лидеры в группы F (Фото:REUTERS/Matthew Childs)
В матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2022 года по футболу сборная Бельгии сенсационно уступила Марокко со счетом 0:2.
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По итогам более часа игры команды не смогли отличиться голами, поэтому увеличилась вероятность драматичной развязки поединка.
В итоге забить на 73-й минуте удалось африканской команде, когда Сабири ударом со штрафного почти от углового флажка слева закрутил мяч в сетку чужих ворот.
Бельгия предприняла попытки отыграться, но в компенсированное к основному время пропустила еще раз после того, как Абухляль замкнул прострел Зиеша.
Этот успех позволил Марокко с четырьмя очками стать лидером группы F, опередив побежденного соперника на один балл.
На третьем и четвертом местах соответственно пока что находятся Хорватия и Канада, у которых по одному пункту в активе перед их очным матчем сегодня, 27 ноября.
Бельгия — Марокко 2:0
Голы: Сабири, 73, Абухляль, 90+2
В другом матче дня сборная Японии неожиданно уступила Коста-Рике со счетом 0:1 в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе Е.