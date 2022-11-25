ЧМ-2022. Бразилия не оставила шансов Сербии, ПортугалИя — Гане, Уругвай не сумел обыграть Корею — видео 25 ноября, 07:03 Роналду забил один из голов сборной Португалии (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Матчами в группах G и H завершился первый тур чемпионата мира 2022 года по футболу.



В квартете G сборная Бразилии уверенно переиграла команду Сербии, в чем ей помог дубль одноклубника украинского защитника Виталия Миколенко по Эвертону Ришарлисона.

Видео дня

Бразилия — Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон, 62, 74



Эта победа позволила пятикратному чемпиону мира возглавить группу, опережая по разнице мячей вторую в таблице сборную Швейцарии.

Фото: flashscore.ua

В квартете H команда Уругвая не сумела победить Южную Корею, что позволило стать лидером сборной Португалии, которая обыграла Гану со счетом 3:2.

Пиренейцы взломали оборону соперника на 65-й минуте благодаря точному пенальти от Роналду, но Андре Айю сравнял счет на 73-й минуте. Тем не менее, голы Жоау Фелиша и Рафаэла Леау принесли фавориту успех.

Уругвай — Южная Корея 0:0

Португалия — Гана 3:2

Голы: Роналду, 65 (с пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 — А. Айю, 73, Букари, 89



Фото: flashscore.ua

Накануне в группе G сборная Швейцарии победила команду Камеруна со счетом 1:0 в первом туре чемпионата мира по футболу.