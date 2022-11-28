Бразилия — Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 28 ноября, 02:00 Бразилия — фаворит матча (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)

НВ следит за ходом игры второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии. Начало — в 18:00 по киевскому времени сегодня, 28 ноября.



Ориентировочные составы:

Бразилия: Алиссон — Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро — Каземиро, Фред, Пакета — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес — Фройлер, Джака, Соу — Шакири, Эмболо, Варгас

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Матч состоится в катарской Дохе на стадионе 974. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Бразилия победила Сербию со счетом 2:0 в первом туре. Сборная лидирует в группе G, опережая соперника по разнице мячей.

Команда выиграла восемь последних матчей подряд во всех турнирах и не знает поражений 16 последних поединков кряду. За коллектив не сыграют основные защитник Данило и нападающий Неймар (травмы).

Швейцария победила Камерун со счетом 1:0 в первом туре. Сборная занимает второе место, опережая Камерун и Сербию на три очка.

Команда потерпела одно поражение в последних пяти поединках во всех турнирах при четырех победах. Коллектив не имеет кадровых проблем перед игрой.

Статистика знает девять матчей между соперниками. Бразилия одержала три победы, Швейцария — две. Еще четыре поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бразилия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,44, то, что выиграет Швейцария, оценивается в 7,50, ничья — в 4,20.