Бразилия — Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

28 ноября, 02:00
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Бразилия — фаворит матча (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)

Бразилия — фаворит матча (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)

НВ следит за ходом игры второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии. Начало — в 18:00 по киевскому времени сегодня, 28 ноября.

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Ориентировочные составы:

Бразилия: Алиссон — Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро — Каземиро, Фред, Пакета — Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Швейцария: Зоммер — Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес — Фройлер, Джака, Соу — Шакири, Эмболо, Варгас

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на стадионе 974. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Бразилия победила Сербию со счетом 2:0 в первом туре. Сборная лидирует в группе G, опережая соперника по разнице мячей.

Команда выиграла восемь последних матчей подряд во всех турнирах и не знает поражений 16 последних поединков кряду. За коллектив не сыграют основные защитник Данило и нападающий Неймар (травмы).

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Швейцария победила Камерун со счетом 1:0 в первом туре. Сборная занимает второе место, опережая Камерун и Сербию на три очка.

Команда потерпела одно поражение в последних пяти поединках во всех турнирах при четырех победах. Коллектив не имеет кадровых проблем перед игрой.

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Статистика знает девять матчей между соперниками. Бразилия одержала три победы, Швейцария — две. Еще четыре поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бразилия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,44, то, что выиграет Швейцария, оценивается в 7,50, ничья — в 4,20.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Швейцарии Сборная Бразилии

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