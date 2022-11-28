Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Швейцарией — видео 28 ноября, 19:55 Каземиро (слева) принес победу Бразилии (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Сборная Бразилии победила Швейцарию со счетом 1:0 в матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2022 года в Катаре и досрочно вышла в 1/8 финала.



В начале игры «Крестоносцы» показали, что не собираются проседать под натиском одного из фаворитов турнира, взяв мяч под свой контроль.

Однако довольно быстро «Селесао» начали навязывать сопернику свою игру и прижали его к своим воротам, пока на 27-й минуте Зоммер не спас партнеров после удара Винисиуса.

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Бразилия продолжали давление на чужие владения, и еще до истечения часа игры тот же Винисиус забил-таки гол, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Ришарлисона.

Тем не менее, южноамериканцам удалось достичь своего на 83-й минуте, когда Каземиро отправил мяч с лета под самую стойку после классной комбинации с участием Винисиуса и Родриго.

Бразилия — Швейцария 1:0

Гол: Каземиро, 83

Фото: flashscore.ua

В матче этой же группы G сборная Камеруна сыграла вничью 3:3 с командой Сербии в матче второго тура чемпионата мира.