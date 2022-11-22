Франция — Австралия 4:1. События матча ЧМ-2022 по минутам 22 ноября, 23:00 Франция имеет перевес в личных встречах (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

НВ следил за ходом игры первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Франции и Австралии.



Стартовые составы:

Франция: Льорис — Павар, Упамекано, Конате, Эрнандес — Чуамени — Рабьо, Гризманн — Дембеле, Жиру, Мбаппе

Австралия: Райан — Аткинсон, Суттар, Роулз, Бехич — Муй — Макгри, Ирвайн — Леки, Дьюк, Гудвин

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Матч состоится в катарской Эль-Вакре на стадионе Эль-Джануб. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Франция вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Украину, Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — победы в 1998 и 2018 годах.

Команда одержала одну победу в последних шести играх во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на звездного нападающего Бензема (травма).

Австралия вышла на ЧМ-2022 после победы над Перу в плей-офф, куда попала благодаря 3-му месту в своей группе азиатского отбора. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — выход в 1/8 финала в 2006 году.

Команда выиграла пять последних поединков во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на основного нападающего Бойла (повреждение).

Статистика знает пять матчей между соперниками. Три победы на счету Франции, одна — в активе Австралии. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Франция является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,25, то, что выиграет Австралия, оценивается в 13,00, ничья — в 5,50.