Франция — Австралия 4:1. События матча ЧМ-2022 по минутам

22 ноября, 23:00
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Франция имеет перевес в личных встречах (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Франция имеет перевес в личных встречах (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

НВ следил за ходом игры первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Франции и Австралии.

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Стартовые составы:

Франция: Льорис — Павар, Упамекано, Конате, Эрнандес — Чуамени — Рабьо, Гризманн — Дембеле, Жиру, Мбаппе

Австралия: Райан — Аткинсон, Суттар, Роулз, Бехич — Муй — Макгри, Ирвайн — Леки, Дьюк, Гудвин

Видео дня

Матч состоится в катарской Эль-Вакре на стадионе Эль-Джануб. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Франция вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Украину, Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — победы в 1998 и 2018 годах.

Команда одержала одну победу в последних шести играх во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на звездного нападающего Бензема (травма).

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Австралия вышла на ЧМ-2022 после победы над Перу в плей-офф, куда попала благодаря 3-му месту в своей группе азиатского отбора. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — выход в 1/8 финала в 2006 году.

Команда выиграла пять последних поединков во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на основного нападающего Бойла (повреждение).

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Статистика знает пять матчей между соперниками. Три победы на счету Франции, одна — в активе Австралии. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Франция является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,25, то, что выиграет Австралия, оценивается в 13,00, ничья — в 5,50.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции

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