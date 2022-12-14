Франция сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2022 после победы над Марокко 14 декабря, 22:54 Франция сыграет во втором финале чемпионата мира кряду (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Франции со счетом 2:0 победила команду Марокко и вышла в финал чемпионата мира 2022 в Катаре, где сыграет против Аргентины.

Действующий чемпион мира открыл счет уже на 5-й минуте, когда Тео Эрнандес результативно сыграл на добивании после двух заблокированных ударов Мбаппе.

Сенсационный полуфиналист вскоре ответил острым моментом — Эн-Несири пробил из-за пределов штрафной в самый угол ворот, но вратарь соперника Льорис отбил мяч.

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На 17-й минуте уже стойка спасла марокканцев после того, как Жиру воспользовался ошибкой оппонента и выбежал на ворота Буну, но пробил в каркас.

Еще один шанс удвоить свое преимущество французы не реализовали в конце первого тайма, когда Мбаппе не смог пробить как следует, выйдя на свидание с Буну, но атака на этом не закончилась, и Жиру, пробивая в касание метров с 11-ти в почти пустые ворота, отправил мяч на трибуны.

Впрочем, еще до перерыва Марокко также упустил невероятный момент — это Эль-Ямик после подачи углового пробил в падении ножницами через себя и попал в стойку.

В начале второго тайма уже Буфаль едва не расстроил гранда, не попав по мячу из убийственной позиции после прострела с правого фланга.



Тем не менее, французы напомнили о себе, и после нескольких упущенных моментов, все же забили второй мяч, когда вышедший на замену Коло Муани с близкого расстояния пробил в сетку, подобрав мяч после заблокированного удара Мбаппе — 2:0.

Франция — Марокко 2:0

Голы: Т. Эрнандес, 5, Коло Муани, 79

В финале Франция сыграет против сборной Аргентины, разгромившей накануне команду Хорватии со счетом 3:0.