Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 после победы над Польшей

4 декабря, 18:59
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Франция продолжает защиту титула чемпиона мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Франция продолжает защиту титула чемпиона мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Франции со счетом 3:1 победила команду Польши и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 по футболу в Катаре.

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Действующий чемпион мира с первых минут завладел преимуществом и в первую треть часа игры упустил сразу три момента, когда соперника спасал голкипер Щенсны.

На 21-й минуте сборная Польши ответила своей голевой возможностью — Левандовски пробил метров с 25, и мяч пролетел в сантиметрах от стойки ворот.

Видео дня

До конца первого тайма соперники не использовали по одному моменту, когда отличиться не удалось Жиру и Зелиньскому.

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Тем не менее французам удалось забить на 44-й минуте после того, как Мбаппе классным пасом вывел Жиру на свидание из Щенсны, и тот пробил в дальний угол ворот.

На этом «Ле Блё» не остановились и продолжали создавать возможности увеличить свое преимущество, что в конце концов ближе к концу матча сделал Мбаппе после удачной контратаки.

На 90+1-й минуте нападающий ПСЖ оформил дубль, когда ему ассистировал Тюрам. Все, что удалось организовать в ответ полякам — пенальти на 90+7-й минуте, который реализовал Левандовски.

Франция — Польша 3:1

Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 — Левандовски (с пенальти), 90+9

В четвертьфинале сборная Франции сыграет против победителя пары Англия — Сенегал, которые сыграют 4 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Накануне в четвертьфинал ЧМ-2022 вышли победившие США Нидерланды и одолевшая Австралию Аргентина.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Польши Сборная Франции

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