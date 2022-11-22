Франция разгромом Австралии начала защиту титула футбольного чемпиона мира — видео

22 ноября, 23:35
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Жиру (слева) оформил дубль (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Жиру (слева) оформил дубль (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Действующий чемпион мира сборная Франции с результатом 4:1 разгромила команду Австралии в матче первого тура группового раунда чемпионата мир-2022 по футболу в Катаре.

Примечательно, что счет открыли австралийцы, когда на 9-й минуте после прострела Леки справа Гудвин на левой стойке отправил мяч в сетку.

Однако еще до того, как прошло полчаса игры, французы смогли установить равновесие. Это Рабьо точно пробил ударом головой после подачи от Тео Эрнандеса с левого фланга.

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А уже на 32-й минуте Жиру вывел «Триколор» вперед, когда после удачного прессинга его партнерам удалось отобрать мяч возле штрафной соперника, а уже Рабьо отдал голевой пас на партнера.

Во втором тайма действующий чемпион мира завершил разгром Австралии благодаря голам Мбаппе и того же Жиру, оформившего дубль.

Франция — Австралия 4:1
Голы: Рабё, 27, Жира, 32, 71, Мбаппе, 68 — Гудвин, 9

В другом матче группы D сборная Дании не смогла обыграть национальную команду Туниса — 0:0.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции

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