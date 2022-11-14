Чемпионат мира-2022 в Катаре. Где и когда смотреть матчи турнира
Сборная Украины не сыграет на предстоящем турнире (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
НВ рассказывает, кто покажет поединки чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Матчи Мундиаля покажут Национальная телекомпания Украины Суспильне и OTT-платформа MEGOGO.
На Суспильном в прямом эфире можно будет посмотреть 46 матчей. Еще 18 поединков будут транслироваться в записи. Игры будут доступны для просмотра также на сайте Суспильного.
На MEGOGO будет возможность следить за всеми матчами ЧМ-2022 в прямом эфире.
Оба правообладателя также будут транслировать видеообзоры игр и другой эксклюзивный контент из Катара.
Расписание матчей и где смотреть:
20 ноября
17:00
Катар — Эквадор
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
21 ноября
15:00
Англия — Иран
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Нидерланды — Сенегал
Покажет OTT-платформа MEGOGO
21:00
США — Уэльс
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
22 ноября
12:00
Аргентина — Саудовская Аравия
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
15:00
Дания — Тунис
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Мексика — Польша
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Франция — Австралия
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
23 ноября
12:00
Марокко — Хорватия
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
15:00
Германия — Япония
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Испания — Коста-Рика
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Бельгия — Канада
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
24 ноября
12:00
Швейцария — Камерун
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
15:00
Уругвай — Корея
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Португалия — Гана
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Бразилия — Сербия
Покажет OTT-платформа MEGOGO
25 ноября
12:00
Уэльс — Иран
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
15:00
Катар — Сенегал
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Нидерланды — Эквадор
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Англия — США
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
26 ноября
12:00
Тунис — Австралия
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
15:00
Польша — Саудовская Аравия
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Франция — Дания
Покажет OTT-платформа MEGOGO
21:00
Аргентина — Мексика
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
27 ноября
12:00
Япония — Коста-Рика
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
15:00
Бельгия — Марокко
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Хорватия — Канада
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Германия — Испания
Покажет OTT-платформа MEGOGO
28 ноября
12:00
Камерун — Сербия
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
15:00
Гана — Корея
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
18:00
Бразилия — Швейцария
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Португалия — Уругвай
Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO
29 ноября
17:00
Эквадор — Сенегал
Нидерланды — Катар
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Уэльс — Англия
Иран — США
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
30 ноября
17:00
Тунис — Франция
Австралия — Дания
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Польша — Аргентина
Саудовская Аравия — Мексика
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
1 декабря
17:00
Хорватия — Бельгия
Марокко — Канада
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Япония — Испания
Коста-Рика — Германия
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
2 декабря
17:00
Португалия — Корея
Гана — Уругвай
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
21:00
Сербия — Швейцария
Камерун — Бразилия
Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO
Сборная Украины не сыграет на предстоящем турнире. В плей-офф квалификации ЧМ-2022 «сине-желтые» уступили национальной команде Уэльса.
Ранее легенда мирового футбола бразилец Пеле спрогнозировал победу своих соотечественников в Катаре.