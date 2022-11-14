Чемпионат мира-2022 в Катаре. Где и когда смотреть матчи турнира

14 ноября, 11:03
Поделиться:
Сборная Украины не сыграет на предстоящем турнире (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Украины не сыграет на предстоящем турнире (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ рассказывает, кто покажет поединки чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Матчи Мундиаля покажут Национальная телекомпания Украины Суспильне и OTT-платформа MEGOGO.

На Суспильном в прямом эфире можно будет посмотреть 46 матчей. Еще 18 поединков будут транслироваться в записи. Игры будут доступны для просмотра также на сайте Суспильного.

Видео дня

Читайте также:
Смертельно красивые. Что нужно знать о стадионах чемпионата мира по футболу 2022 и почему все обеспокоены судьбой строителей в Катаре

На MEGOGO будет возможность следить за всеми матчами ЧМ-2022 в прямом эфире.

Оба правообладателя также будут транслировать видеообзоры игр и другой эксклюзивный контент из Катара.

Расписание матчей и где смотреть:

20 ноября

17:00

Катар — Эквадор

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21 ноября

15:00

Англия — Иран

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

18:00

Нидерланды — Сенегал

Покажет OTT-платформа MEGOGO

21:00

США — Уэльс

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

22 ноября

12:00

Аргентина — Саудовская Аравия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

15:00

Дания — Тунис

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

18:00

Мексика — Польша

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Франция — Австралия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

23 ноября

12:00

Марокко — Хорватия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

15:00

Германия — Япония

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

18:00

Испания — Коста-Рика

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Бельгия — Канада

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

24 ноября

12:00

Швейцария — Камерун

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

15:00

Уругвай — Корея

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

18:00

Португалия — Гана

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Бразилия — Сербия

Покажет OTT-платформа MEGOGO

25 ноября

12:00

Уэльс — Иран

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

15:00

Катар — Сенегал

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

18:00

Нидерланды — Эквадор

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Англия — США

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

26 ноября

12:00

Тунис — Австралия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

15:00

Польша — Саудовская Аравия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

18:00

Франция — Дания

Покажет OTT-платформа MEGOGO

21:00

Аргентина — Мексика

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

27 ноября

12:00

Япония — Коста-Рика

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

15:00

Бельгия — Марокко

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

18:00

Хорватия — Канада

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Германия — Испания

Покажет OTT-платформа MEGOGO

28 ноября

12:00

Камерун — Сербия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

15:00

Гана — Корея

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

18:00

Бразилия — Швейцария

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Португалия — Уругвай

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

29 ноября

17:00

Эквадор — Сенегал

Нидерланды — Катар

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Уэльс — Англия

Иран — США

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

30 ноября

17:00

Тунис — Франция

Австралия — Дания

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Польша — Аргентина

Саудовская Аравия — Мексика

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

1 декабря

17:00

Хорватия — Бельгия

Марокко — Канада

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Япония — Испания

Коста-Рика — Германия

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

2 декабря

17:00

Португалия — Корея

Гана — Уругвай

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Сербия — Швейцария

Камерун — Бразилия

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO

Сборная Украины не сыграет на предстоящем турнире. В плей-офф квалификации ЧМ-2022 «сине-желтые» уступили национальной команде Уэльса.

Ранее легенда мирового футбола бразилец Пеле спрогнозировал победу своих соотечественников в Катаре.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Катар ЧМ-2022

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X