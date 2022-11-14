Чемпионат мира-2022 в Катаре. Где и когда смотреть матчи турнира 14 ноября, 11:03 Сборная Украины не сыграет на предстоящем турнире (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ рассказывает, кто покажет поединки чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Матчи Мундиаля покажут Национальная телекомпания Украины Суспильне и OTT-платформа MEGOGO.

На Суспильном в прямом эфире можно будет посмотреть 46 матчей. Еще 18 поединков будут транслироваться в записи. Игры будут доступны для просмотра также на сайте Суспильного.

Видео дня

На MEGOGO будет возможность следить за всеми матчами ЧМ-2022 в прямом эфире.

Оба правообладателя также будут транслировать видеообзоры игр и другой эксклюзивный контент из Катара.

Расписание матчей и где смотреть:

20 ноября

17:00

Катар — Эквадор

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



21 ноября



15:00

Англия — Иран

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Нидерланды — Сенегал

Покажет OTT-платформа MEGOGO



21:00

США — Уэльс

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



22 ноября



12:00

Аргентина — Саудовская Аравия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



15:00

Дания — Тунис

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Мексика — Польша

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Франция — Австралия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



23 ноября



12:00

Марокко — Хорватия

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



15:00

Германия — Япония



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Испания — Коста-Рика



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Бельгия — Канада



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



24 ноября



12:00

Швейцария — Камерун



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



15:00

Уругвай — Корея



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Португалия — Гана



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Бразилия — Сербия



Покажет OTT-платформа MEGOGO



25 ноября



12:00

Уэльс — Иран



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



15:00

Катар — Сенегал



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Нидерланды — Эквадор



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Англия — США

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



26 ноября



12:00

Тунис — Австралия



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



15:00

Польша — Саудовская Аравия



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Франция — Дания



Покажет OTT-платформа MEGOGO



21:00

Аргентина — Мексика



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



27 ноября



12:00

Япония — Коста-Рика

Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



15:00

Бельгия — Марокко



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Хорватия — Канада



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO

21:00

Германия — Испания



Покажет OTT-платформа MEGOGO



28 ноября



12:00

Камерун — Сербия



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



15:00

Гана — Корея



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



18:00

Бразилия — Швейцария



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Португалия — Уругвай



Покажут телеканал Суспильне и OTT-платформа MEGOGO



29 ноября



17:00

Эквадор — Сенегал

Нидерланды — Катар

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Уэльс — Англия

Иран — США



Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



30 ноября



17:00

Тунис — Франция

Австралия — Дания

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Польша — Аргентина

Саудовская Аравия — Мексика



Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



1 декабря



17:00

Хорватия — Бельгия

Марокко — Канада

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Япония — Испания

Коста-Рика — Германия



Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



2 декабря



17:00

Португалия — Корея

Гана — Уругвай

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



21:00

Сербия — Швейцария

Камерун — Бразилия

Покажут телеканал Суспильне (один из матчей) и OTT-платформа MEGOGO



Сборная Украины не сыграет на предстоящем турнире. В плей-офф квалификации ЧМ-2022 «сине-желтые» уступили национальной команде Уэльса.

Ранее легенда мирового футбола бразилец Пеле спрогнозировал победу своих соотечественников в Катаре.