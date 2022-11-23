Германия — Япония. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 23 ноября, 03:01 Германия начинает борьбу на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

НВ следит за ходом игры первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Германии и Японии. Начало — в 15:00 по киевскому времени сегодня, 23 ноября.



Ориентировочные составы:

Германия: Нойер — Керер, Зюле, Рюдигер, Раум — Горецка, Киммих — Гнабри, Мусиала, Хаверц — Мукоко

Япония: Гонда — Сакаи, Томиясу, Йосида, Нагатомо — Морита, Сибасаки — Ито, Камада, Кубо — Минамино

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на Международном стадионе Халифа. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Германия вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы евроотбора, опередив Северную Македонию, Румынию, Армению, Исландию и Лихтенштейн. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — победы в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

Команда одержала две победы в последних восьми играх при одном поражении и пяти ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на атакующего полузащитника Сане (травма).

Япония вышла на ЧМ-2022 со 2-го места группы азиатского отбора, опередив Австралию, Оман, Китай и Вьетнам. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — 1/8 финала в 2002, 2010 и 2018 годах.

Команда в последних восьми матчах одержала четыре победы, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. Коллектив не сможет рассчитывать на основного защитника Эндо (травма).

Статистика знает два матча между соперниками. Германия одержала одну победу, Япония — ни одной. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Германия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,44, то, что выиграет Япония, оценивается в 7,00, ничья — в 4,50.