Стали известны еще два участника ЧМ-2022 в Катаре — видео 25 марта, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Луис Суарес едет на чемпионат мира (Фото:REUTERS/Matilde Campodonico)

Сборные Уругвая и Эквадора квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре от Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Уругвай обеспечил себе место на мундиале после победы над Перу со счетом 1:0.



Эквадор сумел квалифицироваться на чемпионат мира, несмотря на поражение от Парагвая со счетом 1:3.

Видео дня

Обе сборные набрали по 25 очков и за тур до завершения отбора стали недосягаемыми для конкурентов.

Таким образом, уже известны 19 участников чемпионата мира из 32-х: Катар, Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия.



Результаты матчей:

Уругвай — Перу 1:0

Гол: де Арраскаета, 42

Бразилия — Чили 4:0

Голы: Неймар, 44 (пен), Винисиус, 45+1, Коутиньо, 72, Ришарлисон, 90+1

Парагвай — Эквадор 3:1

Голы: Моралес, 10, Хинкапи, 45+6 (авт), Алмирон, 54 — Кайседо, 85

Колумбия — Боливия 3:0

Голы: Диас, 39, Борха Мигель, 72, Урибе, 90

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



Накануне на мундиаль вышли сборные Японии и Саудовской Аравии.