Стали известны еще два участника ЧМ-2022 в Катаре — видео
Луис Суарес едет на чемпионат мира (Фото:REUTERS/Matilde Campodonico)
Сборные Уругвая и Эквадора квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре от Южной Америки (КОНМЕБОЛ).
Уругвай обеспечил себе место на мундиале после победы над Перу со счетом 1:0.
Эквадор сумел квалифицироваться на чемпионат мира, несмотря на поражение от Парагвая со счетом 1:3.
Обе сборные набрали по 25 очков и за тур до завершения отбора стали недосягаемыми для конкурентов.
Таким образом, уже известны 19 участников чемпионата мира из 32-х: Катар, Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия.
Результаты матчей:
Уругвай — Перу 1:0
Гол: де Арраскаета, 42
Бразилия — Чили 4:0
Голы: Неймар, 44 (пен), Винисиус, 45+1, Коутиньо, 72, Ришарлисон, 90+1
Парагвай — Эквадор 3:1
Голы: Моралес, 10, Хинкапи, 45+6 (авт), Алмирон, 54 — Кайседо, 85
Колумбия — Боливия 3:0
Голы: Диас, 39, Борха Мигель, 72, Урибе, 90
Турнирная таблица
Чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Накануне на мундиаль вышли сборные Японии и Саудовской Аравии.
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