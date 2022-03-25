Стали известны еще два участника ЧМ-2022 в Катаре — видео

25 марта, 14:29
Цей матеріал також доступний українською
Луис Суарес едет на чемпионат мира (Фото:REUTERS/Matilde Campodonico)

Луис Суарес едет на чемпионат мира (Фото:REUTERS/Matilde Campodonico)

Сборные Уругвая и Эквадора квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре от Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Уругвай обеспечил себе место на мундиале после победы над Перу со счетом 1:0.

Эквадор сумел квалифицироваться на чемпионат мира, несмотря на поражение от Парагвая со счетом 1:3.

Видео дня
Читайте также:
Италия в ранге чемпиона Европы сенсационно не вышла на ЧМ-2022 после драматичного поражения Северной Македонии

Обе сборные набрали по 25 очков и за тур до завершения отбора стали недосягаемыми для конкурентов.

Таким образом, уже известны 19 участников чемпионата мира из 32-х: Катар, Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия.

Результаты матчей:

Уругвай — Перу 1:0
Гол: де Арраскаета, 42

Бразилия — Чили 4:0
Голы: Неймар, 44 (пен), Винисиус, 45+1, Коутиньо, 72, Ришарлисон, 90+1

Парагвай — Эквадор 3:1
Голы: Моралес, 10, Хинкапи, 45+6 (авт), Алмирон, 54 — Кайседо, 85

Колумбия — Боливия 3:0
Голы: Диас, 39, Борха Мигель, 72, Урибе, 90

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Накануне на мундиаль вышли сборные Японии и Саудовской Аравии.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ЧМ-2022

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ