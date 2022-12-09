Хорватия сенсационно победила Бразилию в серии пенальти и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022 9 декабря, 19:48 Бразилия покинула турнир (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022 и стала первым полуфиналистом турнира.

Первый тайм не был богат голевым моментом, а вот во второй половине встречи неплохие возможности отличиться имели Неймар и Пакета, однако не использовали свои шансы.

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Матч перешел в овертайм, который оказался результативным, однако победителя также не определил.

К концу первого дополнительного времени отличную комбинацию пятикратных чемпионов мира завершил Неймар, однако Петкович на контратаке сравнял счет и перевел игру в серию пенальти, где Хорватия одержала победу.

В полуфинале Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.

Хорватия — Бразилия 1:1 (4:2 по пенальти)

Голы: Петкович, 117 — Неймар, 105+1

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер давал сборной Бразилии больше шансов на победу на ЧМ-2022.

