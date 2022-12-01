ЧМ-2022. Хорватия выбила Бельгию и вышла в плей-офф, сборная Марокко прошла в 1/8 финала с первого места — видео 1 декабря, 19:21 Хорватии для плей-офф хватило ничьей (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Сборные Марокко и Хорватии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, заняв первые два места в группе F.

Хорватию для выхода в плей-офф устраивала ничья, в то время как Бельгии желательно было побеждать, чтобы не зависеть от результата матча Канада — Марокко.

Учитывая вес ошибки, матч оказался небогатым на момент, однако в конце встречи хорошую возможность вырвать победу для Бельгии имел Лукаку, однако форвард в простой ситуации не забил, находясь перед пустыми воротами.

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В итоге ничья 0:0 вывела в плей-офф Хорватию, а Бельгию оказалась за бортом мундиаля.

В другом матче группы Марокко обыграла Канаду 2:1 и выиграла группу, набрав семь очков.

Хорватия Бельгия 0:0

Канада — Марокко 1:2

Голы: Агерд, 40 (авт) — Зиеш, 4, Эн Несири, 23

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне участниками 1/8 финала ЧМ-2022 стали сборные Аргентины и Польши.