Эквадор победил Катар в матче открытия ЧМ-2022

20 ноября, 19:59
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Эквадор уверенно победил Катар (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Эквадор уверенно победил Катар (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Эквадора победила Катар со счетом 2:0 в матче открытия чемпионата мира-2022 по футболу в рамках первого тура группового раунда.

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Южноамериканская команда забила мяч уже на 3-й минуте после удара Валенсии, но арбитр после видеоповтора ошибочно отменил взятие ворот.

Тем не менее, Эквадор достиг своего по завершении первой четверти часа игры, когда тот же Валенсия реализовал пенальти, назначенный за фол на нем же.

Видео дня

На этом гости турнира не остановились и могли удвоить преимущество еще на 20-й минуте, однако Эстрада в воздухе столкнулся с голкипером Катара и пробил выше ворот.

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Тем не менее, «Триколор» забили второй мяч по истечении получаса игры с лишним — после подачи Пресиадо ударом головой отличился Валенсия и оформил дубль.

Только в конце первого тайма Катар мог отквитать один гол, однако с близкого расстояния Али ударом головой не попал в дальний угол.

В оставшееся время забивать могли и Эквадор, и Катар, но Ибарра и Мигель упустили свои возможности.

Катар — Эквадор 0:2

Голы: Валенсия, 16 (с пенальти), 31

В другом матче группы A 21 ноября Сенегал сыграет с Нидерландами в 18.00 по киевскому времени.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022

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