«Поздравляю, братья». Лидер сборной Украины отреагировал на выход Польши на ЧМ-2022

30 марта, 15:34
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Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский поздравил национальную команду Польши, которая после победы над Швецией (2:0) вышла на чемпионат мира в Катаре.

Малиновский опубликовал в своем аккаунте в Twitter соответствующий пост с фотографиями после победного матча.

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«Gratulacje bracia», — написал Малиновский на польском языке, что переводится как «Поздравляю, братья».

Видео дня
https://twitter.com/malinovskyi18/status/1508916452107210760?s=20&t=-FRNgx7tTZJUClKPpd_A7g

Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта, пройдет в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

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Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022 Сборная Польши Руслан Малиновский

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