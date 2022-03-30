«Поздравляю, братья». Лидер сборной Украины отреагировал на выход Польши на ЧМ-2022 30 марта, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский поздравил национальную команду Польши, которая после победы над Швецией (2:0) вышла на чемпионат мира в Катаре.

Малиновский опубликовал в своем аккаунте в Twitter соответствующий пост с фотографиями после победного матча.

«Gratulacje bracia», — написал Малиновский на польском языке, что переводится как «Поздравляю, братья».

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Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта, пройдет в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

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