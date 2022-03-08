Матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф на ЧМ-2022 по футболу перенесли 8 марта, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Наиболее вероятная дата матча — июнь (Фото:УАФ)

Полуфинальный матч плей-офф на чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Шотландии и Украины, который был назначен на 24 марта, перенесен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



Как сообщает BBC, ведутся переговоры о новой дате поединка, где наиболее вероятный вариант — провести матч в июне. Финальная часть турнира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Большее число сборной Украины составляют футболисты отечественных клубов: 15 из 23 в ноябрьских отборочных матчах ЧМ-2022 выступали в украинской Премьер-лиге.

Примечательно, что команды должны встретиться друг с другом в июне в рамках другого турнира — Лиги наций, причем каждая команда уже запланировала сыграть четыре матча в этот период.

В результате финал плей-офф на чемпионат мира 2022 года, в котором победитель матча сыграет против Уэльса или Австрии 29 марта также будет отложен.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022 после победы над Боснией и Герецеговиной (2:0).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.