Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 — видео

29 ноября, 18:57
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Нидерландцы финишировали первыми в группе, набрав 7 очков (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Нидерландцы финишировали первыми в группе, набрав 7 очков (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Сборные Нидерландов и Сенегала заняли первые два места в квартете A чемпионата мира-2022 по футболу и вышли в 1/8 финала.

Европейская команда завершила групповой этап победой над хозяевами турнира катарцами со счетом 2:0.

Сборная Сенегала в поединке за вторую путевку в плей-офф от группы оказалась сильнее эквадорцев.

Видео дня

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Результаты матчей:

Нидерланды — Катар 2:0
Голы: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49

Эквадор — Сенегал 1:2
Голы: Кайседо, 68 — Сарр, 44 (с пен.), Кулибали, 70

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв национальную команду Уругвая.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео ЧМ-2022 Сборная Нидерландов

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