Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 — видео 29 ноября, 18:57 Нидерландцы финишировали первыми в группе, набрав 7 очков (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Сборные Нидерландов и Сенегала заняли первые два места в квартете A чемпионата мира-2022 по футболу и вышли в 1/8 финала.



Европейская команда завершила групповой этап победой над хозяевами турнира катарцами со счетом 2:0.

Сборная Сенегала в поединке за вторую путевку в плей-офф от группы оказалась сильнее эквадорцев.

Видео дня

Результаты матчей:

Нидерланды — Катар 2:0

Голы: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49

Эквадор — Сенегал 1:2

Голы: Кайседо, 68 — Сарр, 44 (с пен.), Кулибали, 70

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв национальную команду Уругвая.