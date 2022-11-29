Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 — видео
Нидерландцы финишировали первыми в группе, набрав 7 очков (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Сборные Нидерландов и Сенегала заняли первые два места в квартете A чемпионата мира-2022 по футболу и вышли в 1/8 финала.
Европейская команда завершила групповой этап победой над хозяевами турнира катарцами со счетом 2:0.
Сборная Сенегала в поединке за вторую путевку в плей-офф от группы оказалась сильнее эквадорцев.
Результаты матчей:
Нидерланды — Катар 2:0
Голы: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49
Эквадор — Сенегал 1:2
Голы: Кайседо, 68 — Сарр, 44 (с пен.), Кулибали, 70
Турнирная таблица
Накануне сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв национальную команду Уругвая.