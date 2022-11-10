Последний турнир для Роналду? Сборная Португалии огласила заявку на ЧМ-2022

10 ноября, 23:55
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Роналду сыграет на пятом чемпионате мира в карьере (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Роналду сыграет на пятом чемпионате мира в карьере (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Стал известен состав национальной команды Португалии по футболу на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

В заявку пиренейской сборной из 26 игроков попали:

https://twitter.com/selecaoportugal/status/1590759295523905537

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Патрисиу (Рома);

Защитники: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — Манчестер Сити), Антониу Силва (Бенфика), Пепе (Порту), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ), Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд);

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Полузащитники: Жоау Мариу (Бенфика), Вильям Карвальо (Бетис), Жоау Пальинья (Фулхэм), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба — Вулверхэмптон), Витинья (ПСЖ), Отавио (Порту), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити);

Нападающие: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жоау Фелиш (Атлетико), Рафаэл Леау (Милан), Андре Силва (РБ Лейпциг), Гонсалу Рамуш (Бенфика), Рикарду Орта (Брага).

Для звездного капитана сборной Португалии 37-летнего Криштиану Роналду это будет пятый чемпионат мира в карьере.

Ранее составы на ЧМ-2022 объявили сборные Англии, Бельгии, Бразилии, Хорватии, Франции и Германии.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Португалии

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