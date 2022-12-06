Португалия разгромила Швейцарию и стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2022 по футболу 6 декабря, 22:53 Рамуш оформил хет-трик (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Португалии со счетом 6:1 победила команду Швейцарии в 1/8 финала проходящего в Катаре чемпионата мира 2022 года по футболу.



Пиренейцы открыли счет на 17-й минуте, когда Рамуш, находясь под достаточно острым углом, пробил в ближнюю девятку.

По истечении получаса игры с лишним «Мореплаватели» удвоили свое преимущество — это Пепе после подачи углового с близкого расстояния ударом головой пробил голкипера оппонентов Зоммера.

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В начале второго тайма разгромным счет сделал Рамуш, когда с нескольких метров замкнул прострел от Далота, а снаряд пролетел между ног вратарю «Крестоносцев».

Еще до того, как прошел час игры, португальцы забили четвертый гол с помощью контратаки: тот же Рамуш выкатил мяч на Геррейру, который с близкого расстояния пробил мимо Зоммера.

Швейцарцы быстро сократили отставание после гола Аканджи, однако на 67-й минуте Рамуш восстановил статус-кво, оформив хет-трик после передачи Фелиша.

Добил соперника Рафаэл Леау, который отличился голом на 90+2-й минуте.

Португалия — Швейцария 6:1

Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейра, 55, Леау, 90+2 — Аканджи, 58

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет против команды Марокко, которая в этот же день сенсационно одолела в серии пенальти Испанию.