Португалия — Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 28 ноября, 02:46 Португалия выйдет в плей-офф в случае победы (Фото:REUTERS/Carl Recine)

НВ следит за ходом игры второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Португалии и Уругвая. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 28 ноября.



Ориентировочные составы:

Португалия: Кошта — Геррейру, Пепе, Диаш, Канселу — Невеш, Карвальо, Фернандеш — Леау, Роналду, Силва

Уругвай: Рочет — Оливейра, Хименес, Годин, Варела — Бентанкур, Торрейра, Вальверде — Нуньес, Суарес, Пельистри

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Матч состоится в катарском Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в первом туре. Сборная с тремя очками лидирует в группе H и в случае победы гарантирует себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

Команда выиграла пять из семи последних матчей при двух поражениях. За коллектив не сыграют защитник Мендеш и полузащитник Данилу (травмы).

Уругвай сыграл вничью с Кореей со счетом 0:0 в первом туре. Сборная с одним баллом занимает третье место и выйдет минимум на второе в случае победы.

Команда одержала семь побед в 10 последних матчах, дважды сыграв вничью и раз проиграв. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Араухо (травма).

Статистика знает три матча между соперниками. И Португалия, и Уругвай одержали по одной победе, еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Португалия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,00, то, что выиграет Уругвай, оценивается в 4,00, ничья — в 3,20.