Названы самые дорогие сборные чемпионата мира по футболу в Катаре

16 ноября, 16:00
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ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года (Фото:Сборная Англии via Twitter)

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года (Фото:Сборная Англии via Twitter)

Сборная Англии по футболу будет самой дорогой командой на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает CIES.

Стоимость коллектива Гарета Саутгейта оценивается в 1,499 миллиарда евро, что является самым высоким показателем на турнире.

Второй в рейтинге идет сборная Бразилии (1,455 миллиарда евро), третьей — национальная команда Франции (1,337 миллиарда евро).

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Топ-10 самых дорогих сборных на ЧМ-2022

1. Англия (1,499 млрд евро)
2. Бразилия (1,455 млрд евро)
3. Франция (1,337 млрд евро)
4. Испания (1,201 млрд евро)
5. Португалия (1,154 млрд евро)
6. Германия (1,020 млрд евро)
7. Нидерланды (0,756 млрд евро)
8. Аргентина (0,748 млрд евро)
9. Уругвай (0,590 млрд евро)
10. Бельгия (0,562 млрд евро)

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Игры примут восемь стадионов в пяти городах.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал главными фаворитами ЧМ-2022 сборные Бразилии и Франции.

Редактор: Евгений Нещерет

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