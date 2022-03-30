Отбор на ЧМ-2022. Сборная Украины может провести подготовку к матчу с Шотландией в Ужгороде — СМИ

30 марта, 19:29
Цей матеріал також доступний українською
Матч Шотландия — Украина должна состояться в июне (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Матч Шотландия — Украина должна состояться в июне (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Сборная Украины рассматривает несколько вариантов по поводу места проведения тренировочных сборов для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии, сообщает ТаТоТаке.

По информации журналиста программы Михаила Спиваковского, сборная Украины может провести сбор в Ужгороде.

Читайте также:
«Мы должны играть». Петраков отреагировал на предложение подарить сборной Украины путевку на ЧМ-2022

"Насколько я знаю, такая схема существует. Это рабочая схема. Такие сборы должны состояться ориентировочно где-то в Ужгороде. И это нормально", - сказал Спиваковский.

Видео дня

Также рассматривается вариант проведения сбора в Турции. Сейчас там тренируется харьковский Металлист и он готов принять игроков сборной, чтобы те поддерживали форму с командой.

Читайте также:
«Поздравляю, братья». Лидер сборной Украины отреагировал на выход Польши на ЧМ-2022

Ранее сообщалось, что матч Шотландия - Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 должен состоятся в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Ужгород Сборная Украины ЧМ-2022

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X