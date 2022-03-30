Отбор на ЧМ-2022. Сборная Украины может провести подготовку к матчу с Шотландией в Ужгороде — СМИ 30 марта, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Матч Шотландия — Украина должна состояться в июне (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Сборная Украины рассматривает несколько вариантов по поводу места проведения тренировочных сборов для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии, сообщает ТаТоТаке.

По информации журналиста программы Михаила Спиваковского, сборная Украины может провести сбор в Ужгороде.

"Насколько я знаю, такая схема существует. Это рабочая схема. Такие сборы должны состояться ориентировочно где-то в Ужгороде. И это нормально", - сказал Спиваковский.



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Также рассматривается вариант проведения сбора в Турции. Сейчас там тренируется харьковский Металлист и он готов принять игроков сборной, чтобы те поддерживали форму с командой.

Ранее сообщалось, что матч Шотландия - Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 должен состоятся в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

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