Стало известно, сколько денег заработает сборная Украины в случае выхода на чемпионат мира в Катаре 4 июня, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Для выхода на ЧМ-2022 сборной Украины остается обыграть Уэльс (Фото:Reuters/Lee Smith)

В случае выхода на чемпионат мира по футболу в Катаре сборная Украины гарантированно получит 10,5 млн долларов.

Об этом сообщает Total Sportal со ссылкой на ФИФА.

За попадание на чемпионат мира сборная Украины получит 2,5 млн долларов, а за три матча на групповом этапе мундиаля заработает еще 8 млн долларов.

Видео дня

В случае выхода в 1/8 финала можно получить еще 12 млн, в четвертьфинал — 16 млн.

Четвертое место предусматривает 22 млн призовых, третье — 26 млн. Финалист получит 32 млн, а чемпион — 45 млн.

Для выхода на чемпионат мира сборной Украины нужно обыграть команду Уэльса, матч с которой состоится 5 июня в 19:00.

Ранее сине-желтые в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 обыграли сборную Шотландии со счетом 3:1.

Перед этим Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.