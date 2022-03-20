Сборная Швеции опасается играть в Польше матч отбора на ЧМ-2022 из-за близости к Украине 20 марта, 17:06 Цей матеріал також доступний українською В первом раунде плей-офф Швеция сыграет с Чехией (Фото:REUTERS/Lars Baron)

В сборной Швеции выразили обеспокоенность потенциальным матчем с Польшей за право играть на ЧМ-2022, который может состояться в Хожуве.

Об этом сообщает Aftonbladet .



Если Швеция пройдет в полуфинале плей-офф Чехию, то в решающем раунде ее соперником станет Польша, автоматически вышедшая в следующий круг после того, как России присудили техническое поражение.

Видео дня

Польша должна принять соперника в Хожуве, что вызвало беспокойство у сборной Швеции, поскольку город находится в 350 км от границы с Украиной, в которой идет война с Россией.

По мнению, шведской стороны это слишком близко к боевым действиям, чтобы чувствовать себя в безопасности.

«Если что-нибудь случится, у нас есть план действий. Мы обсуждали вариант с просьбой перенести матч в другой город, но пока такое решение принято не было. Мы верим, что польские власти и футбольная федерация примут правильное решение и гарантируют безопасность на матче», — сказал Мартин Фредман, менеджер по безопасности Шведской футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что полуфинальный матч плей-офф на чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Шотландии и Украины, который был назначен на 24 марта, перенесен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.