Швейцария обыграла Камерун на старте ЧМ-2022 — видео

24 ноября, 14:20
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Швейцария успешно стартовала на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

Швейцария успешно стартовала на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

В группе G сборная Швейцарии победила команду Камеруна со счетом 1:0 в первом туре чемпионата мира по футболу.

Победным голом в составе швейцарцев отличился Эмболо, на 48-й минуте замкнувший прострел Шакири.

Другие представители группы G Бразилия и Сербия сыграют между собой сегодня, 24 ноября, в 21:00.

Видео дня

Швейцария — Камерун 1:0
Гол: Эмболо, 48

Сообщалось, что накануне Испания разгромила Коста-Рику (7:0), а Бельгии в непростом матче обыграла Канаду (1:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Швейцарии

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