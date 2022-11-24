Швейцария обыграла Камерун на старте ЧМ-2022 — видео
Швейцария успешно стартовала на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)
В группе G сборная Швейцарии победила команду Камеруна со счетом 1:0 в первом туре чемпионата мира по футболу.
Победным голом в составе швейцарцев отличился Эмболо, на 48-й минуте замкнувший прострел Шакири.
Другие представители группы G Бразилия и Сербия сыграют между собой сегодня, 24 ноября, в 21:00.
Швейцария — Камерун 1:0
Гол: Эмболо, 48
Сообщалось, что накануне Испания разгромила Коста-Рику (7:0), а Бельгии в непростом матче обыграла Канаду (1:0).