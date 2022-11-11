Последний шанс для Месси стать чемпионом мира? Сборная Аргентины объявила состав на ЧМ-2022 11 ноября, 22:09 Месси готовится сыграть на пятом чемпинате мира в карьере (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Определился состав национальной команды Аргентины по футболу на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.



В список 26 игроков, который опубликован на официальном сайте аргентинской федерации, вошли следующие футболисты:

Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Вильярреал), Франко Армани (Ривер Плейт);

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Защитники: Науэль Молина (Атлетико), Гонсало Монтьель (Севилья), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Херман Пеccелья (Бетис), Николас Отаменди (Бенфика), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севилья), Николас Тальяфико (Лион), Хуан Фойт (Вильярреал);

Полузащитники: Родриго де Пауль (Атлетико), Леандро Паредес (Ювентус), Алексис Мак Аллистер (Брайтон), Гидо Родригес (Бетис), Папу Гомес (Севилья), Энцо Фернандес (Бенфика), Эксекиэль Паласиос (Байер);

Нападающие: Анхель Ди Мария (Ювентус), Лаутаро Мартинес (Интер), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Николас Гонсалес (Фиорентина), Хоакин Корреа (Интер), Пауло Дибала (Рома), Лионель Месси (ПСЖ).

Для звездного лидера сборной Аргентины Лионеля Месси это будет пятый чемпионат мира в карьере. До сих пор он не выигрывал данный трофей.

Ранее составы на ЧМ-2022 объявили сборные Испании, Португалии, Англии, Бельгии, Бразилии, Хорватии, Франции и Германии.