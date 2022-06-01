Отцепил еще трех игроков. Петраков объявил заявку сборной Украины на матч с Шотландией 1 июня, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Матч Шотландия — Украина начнется в 21:45 (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков определился с окончательной заявкой команды на матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

В заявку национальной команды попали 23 футболиста. Из прибывших в Шотландию игроков в заявку не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.

Заявка сборной Украины:

Видео дня

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков

Нападающие: Яремчук, Довбик

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф сборная Украины сыграет с Уэльсом.

Ранее Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.