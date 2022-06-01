Отцепил еще трех игроков. Петраков объявил заявку сборной Украины на матч с Шотландией
Матч Шотландия — Украина начнется в 21:45 (Фото:УАФ)
Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков определился с окончательной заявкой команды на матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.
В заявку национальной команды попали 23 футболиста. Из прибывших в Шотландию игроков в заявку не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков
Нападающие: Яремчук, Довбик
В случае победы над Шотландией в финале плей-офф сборная Украины сыграет с Уэльсом.
Ранее Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.