США и Уэльс сыграли в пользу Англии на ЧМ-2022 — видео 21 ноября, 23:10 Команды разошлись миром (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Сборные США и Уэльса сыграли вничью 1:1, чем позволили их конкуренту в группе B чемпионата мира-2022 по футболу Англии выйти на первое место в таблице.



«Звездно-полосатые» были ближе к тому, чтобы открыть счет уже 9-й минуте, когда после подачи от Веа Родон срезал мяч в свои ворота, но попал во вратаря собственной команды.

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Тем не менее, сборной США удалось забить на 36-й минуте после того, как тот же Веа отозвался на передачу Пулишича и пробил точно в сетку.

После перерыва Уэльс стал действовать острее, и уже на исходе часа игры с лишним голкипер американцев Тернер спас команду от гола после удара Дэвиса.

Позже свой шанс у «Драконов» также не использовал Мур, однако на 82-й минуте они добились своего благодаря точно исполненному Бэйлом пенальти, который заработал он сам.

В оставншееся время Уэльс мог вырвать победу, но Джонсон с острого угла попал в голкипера США.

После первого тура лидером группы B с 3 очками стала Англия. США и Уэльс набрали по одному баллу и занимают второе и третье места. Замыкает таблицу квартета Иран с нулем пунктов.

США — Уэльс 1:1

Голы: Веа, 36 — Бэйл, 82 (с пенальти)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В другом матче группы B в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Англии со счетом 6:2 разгромила команду Ирана.