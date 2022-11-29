Иран — США 0:1. События по минутам матча ЧМ-2022

29 ноября, 23:02
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Сборная США выйдет в плей-офф, если обыграет Иран (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Сборная США выйдет в плей-офф, если обыграет Иран (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

НВ следил за ходом игры третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Ирана и США.

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Стартовые составы:

Иран: Бейранванд — Резаеян, Пурлиганджи, М. Хоссейни, Мохаммеди — Нуроллахи, Эзатолахи, Хаджсафи — Голизаде, Тареми, Азмун

США: Тернер — Дест, Картер-Уикерс, Рим, Робинсон — Адамс, Муса, Маккенни — Пулишич, Веа, Сарджент

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на стадионе Эль-Тумама. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Иран с тремя баллами занимает второе место в группе B. Для выхода в плей-офф сборной нужна победа или ничья — в последнем случае при условии, что Уэльс не выиграет у Англии.

Команда потерпела одно поражение в последних пяти играх при трех победах и одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на лидера атак Джаханбахша (дисквалификация).

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США с двумя очками занимает третье место в группе. Для выхода в плей-офф сборной нужна победа при условии, что выигрыш Уэльса над Англией не обеспечит ему лучшую разницу мячей.

Команда не знает побед пять игр кряду при четырех ничьих и одном поражении. Коллектив не имеет существенных кадровых проблем перед матчем.

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Статистика знает два матча между соперниками. Иран одержал одну победу, США — ни одной. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: США являются фаворитом матча — коэффициент на их победу равен 1,95, то, что выиграет Иран, оценивается в 3,90, ничья — в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная США

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