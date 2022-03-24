Определились еще два участника чемпионата мира по футболу

24 марта, 17:11
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Япония вышла нс ЧМ-2022 после победы над Австралией (Фото:japanfootballassociation via Instagram)

Япония вышла нс ЧМ-2022 после победы над Австралией (Фото:japanfootballassociation via Instagram)

Сборные Японии и Саудовской Аравии квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Япония на выезде обыграла Австралию в матче квалификации со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе путевку на ЧМ-2022.

Помимо этого победа японцев позволила выйти на мундиаль и Саудовской Аравии, которая уже не опустится ниже второго места в группе.

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Австралия в свою очередь упустила возможность пробиться на ЧМ-2022 напрямую и сыграет в плей-офф.

Таким образом, уже известны 17 участников чемпионата мира из 32: Катар, Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия.

Чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта, перенесли на июнь.

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Теги:   Футбол ЧМ-2022

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