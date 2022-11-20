В Катаре отпраздновали старт чемпионата мира грандиозным пиротехническим шоу — видео
Болельщики в ожидании футбольного праздника (Фото:fifa.com)
В Катаре за день до начала чемпионат мира по футболу устроили яркое шоу с дронами и салютом.
Накануне матча-открытия в столице Катара Дохе прошел фестиваль болельщиков, на котором устроили пиротехническое шоу с большим количеством дронов.
Беспилотники создали в небе световые фигуры футболистов и надпись Welcome to Qatar.
После шоу организаторы устроили грандиозный фейерверк.
Ранее легендарный 82-летний бразильский экс-футболист Пеле спрогнозировал победителя чемпионата мира в Катаре.