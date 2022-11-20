В Катаре отпраздновали старт чемпионата мира грандиозным пиротехническим шоу — видео

20 ноября, 13:06
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Болельщики в ожидании футбольного праздника (Фото:fifa.com)

Болельщики в ожидании футбольного праздника (Фото:fifa.com)

В Катаре за день до начала чемпионат мира по футболу устроили яркое шоу с дронами и салютом.

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Накануне матча-открытия в столице Катара Дохе прошел фестиваль болельщиков, на котором устроили пиротехническое шоу с большим количеством дронов.

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Беспилотники создали в небе световые фигуры футболистов и надпись Welcome to Qatar.

Видео дня

https://twitter.com/DavidhBrown/status/1594006366770712577?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594006366770712577%7Ctwgr%5Ee306f5ba13c12d579597f4bd7fa366abfcb94883%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ftribuna%2Fblogs%2Fvicebachili%2F3067261-v-katari-zamutyly-shykarne-shou-z-salyutamy-i-cze-shhe-navit-n%2F

После шоу организаторы устроили грандиозный фейерверк.

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https://twitter.com/ActuFoot_/status/1594033082301939712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594033082301939712%7Ctwgr%5E4831ed45a505b2590072ff737510ce86223a736c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ftribuna%2Fblogs%2Fvicebachili%2F3067261-v-katari-zamutyly-shykarne-shou-z-salyutamy-i-cze-shhe-navit-n%2F

Ранее легендарный 82-летний бразильский экс-футболист Пеле спрогнозировал победителя чемпионата мира в Катаре.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Катар ЧМ-2022

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