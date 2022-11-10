Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2022 по футболу
Харри Кейн возглавит линию атаки сборной Англии (Фото:Reuters/Carl Recine)
Определилися состав национальной команды Англии по футболу на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
В список 26 игроков вошли следующие футболисты:
Вратари: Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал);
Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Конор Коуди (Эвертон), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Гарри Магуайр, Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Уокер (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Бен Уайт (Арсенал);
Полузащитники: Деклан Райс (Вест Хэм), Кэлвин Филлипс (Манчестер Сити), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (Челси), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Джеймс Мэддисон (Лестер);
Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахим Стерлинг (Челси), Каллум Уилсон (Ньюкасл).
В список не попали: Тэмми Абрахам (Рома), Айвен Тоуни (Брентфорд), Фикайо Томори (Милан), Джо Гомез (Ливерпуль), Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон), Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
Ранее составы на ЧМ-2022 объявили сборные Бельгии, Бразилии, Хорватии, Франции и Германии.