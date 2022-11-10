Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2022 по футболу

10 ноября, 19:13
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Харри Кейн возглавит линию атаки сборной Англии (Фото:Reuters/Carl Recine)

Харри Кейн возглавит линию атаки сборной Англии (Фото:Reuters/Carl Recine)

Определилися состав национальной команды Англии по футболу на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

В список 26 игроков вошли следующие футболисты:

https://twitter.com/England/status/1590705917229551616

Вратари: Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал);

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Конор Коуди (Эвертон), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Гарри Магуайр, Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Уокер (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Бен Уайт (Арсенал);

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Полузащитники: Деклан Райс (Вест Хэм), Кэлвин Филлипс (Манчестер Сити), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (Челси), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Джеймс Мэддисон (Лестер);

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахим Стерлинг (Челси), Каллум Уилсон (Ньюкасл).

В список не попали: Тэмми Абрахам (Рома), Айвен Тоуни (Брентфорд), Фикайо Томори (Милан), Джо Гомез (Ливерпуль), Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон), Джаррод Боуэн (Вест Хэм).

Ранее составы на ЧМ-2022 объявили сборные Бельгии, Бразилии, Хорватии, Франции и Германии.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии

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