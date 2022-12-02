Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022

Сообщалось, что последней путевку в 1/8 финала ЧМ-2022 завоевала сборная Швейцарии, обыгравшая национальную команду Сербии .

Так, в первом раунде плей-офф ЧМ-2022 сыграют:

По итогам группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу стали известны все пары 1/8 финала.

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