Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022
Последней в 1/8 финала вышла сборная Швейцарии (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
По итогам группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу стали известны все пары 1/8 финала.
Так, в первом раунде плей-офф ЧМ-2022 сыграют:
3 декабря
17:00 Нидерланды — США
21:00 Аргентина — Австралия
4 декабря
17:00 Франция — Польша
21:00 Англия — Сенегал
5 декабря
17:00 Япония — Хорватия
21:00 Бразилия — Корея
6 декабря
17:00 Марокко — Испания
21:00 Португалия — Швейцария
Сообщалось, что последней путевку в 1/8 финала ЧМ-2022 завоевала сборная Швейцарии, обыгравшая национальную команду Сербии.