Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022

2 декабря, 23:00
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Последней в 1/8 финала вышла сборная Швейцарии (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Последней в 1/8 финала вышла сборная Швейцарии (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

По итогам группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу стали известны все пары 1/8 финала.

Так, в первом раунде плей-офф ЧМ-2022 сыграют:

3 декабря

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17:00 Нидерланды — США

21:00 Аргентина — Австралия

4 декабря

17:00 Франция — Польша

21:00 Англия — Сенегал

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5 декабря

17:00 Япония — Хорватия

Видео дня

21:00 Бразилия — Корея

6 декабря

17:00 Марокко — Испания

21:00 Португалия — Швейцария

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

Сообщалось, что последней путевку в 1/8 финала ЧМ-2022 завоевала сборная Швейцарии, обыгравшая национальную команду Сербии.

Редактор: Евгений Нещерет

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