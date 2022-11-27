Япония на последних минутах уступила Коста-Рике в матче ЧМ-2022
Победный гол забил Фуллер (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Сборная Японии уступила Коста-Рике со счетом 0:1 в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе Е.
Единственный гол в матче забил Фуллер, отличившийся на 81-й минуте, пробив точно в верхний угол.
Теперь в активе Японии и Коста-Рики по три очка.
В последнем туре Япония сыграет с Испанией, а Коста-Рика – с Германией.
Япония - Коста-Рика 0:1
Гол: Фуллер, 81
Турнирная таблица
В первом туре Япония сенсационно обыграла Германию (2:1), а Коста-Рика уступила Испании (0:7).