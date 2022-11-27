Япония на последних минутах уступила Коста-Рике в матче ЧМ-2022

27 ноября, 14:00
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Победный гол забил Фуллер (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Победный гол забил Фуллер (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сборная Японии уступила Коста-Рике со счетом 0:1 в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе Е.

Единственный гол в матче забил Фуллер, отличившийся на 81-й минуте, пробив точно в верхний угол.

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Теперь в активе Японии и Коста-Рики по три очка.

В последнем туре Япония сыграет с Испанией, а Коста-Рика – с Германией.

Видео дня

Япония - Коста-Рика 0:1
Гол: Фуллер, 81

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В первом туре Япония сенсационно обыграла Германию (2:1), а Коста-Рика уступила Испании (0:7).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Япония ЧМ-2022

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