УЕФА поддержал. Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

28 декабря, 03:34
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Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030 (Фото:uefa.com)

Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030 (Фото:uefa.com)

Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу-2030. Накануне такой шаг был одобрен президентом Владимиром Зеленским и правительствами Испании и Португалии.

Об этом говорится в официальном заявлении УАФ.

УЕФА поддержал инициативу.

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«Участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 чрезвычайно важно не только для нашего государства, но и для объединения и укрепления всей Европы во время совместных тяжелых испытаний… Это событие также станет символом победы футбола! Победы ради мира во всем мире! Историческим этот чемпионат мира станет еще и потому, что именно в 2030 году будет отмечаться 100-летие начала проведения турнира мирового первенства», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Португалия Испания УЕФА ЧМ-2022

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