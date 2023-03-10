Марокко заменит Украину в совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу — СМИ 10 марта, 18:09 Украина вместе с Испанией и Португалией претендует на проведение ЧМ-2030 (Фото:Королевская испанская футбольная федерация)

Марокко заменит Украину и присоединится к Испании и Португалии в их заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает The Athletic.



По информации издания, причиной тому — война России против Украины, поэтому все менее вероятно, что через семь лет Украина восстановится и сможет принимать матчи турнира.

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Кроме того, указывает источник, в руководстве национальной ассоциации футбола (УАФ) царит неопределенность после того, как в ноябре ее президент Андрей Павелко был арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, хотя он и отрицает любые правонарушения.

Отмечается, что географическая близость Испании и Марокко делает их партнерство более практичным, тогда как между Украиной и Испанией более 1,6 тыс. км, а Португалия находится еще дальше.

Хозяева ЧМ-2030 будут выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Заявка Португалии, Испании и Марокко, вероятно, столкнется с конкуренцией еще двух групповых заявок: Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также — Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

В конце 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержал совместную заявку Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.