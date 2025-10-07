Украина — Испания: где и когда смотреть матч ЧМ-2025 по футболу

7 октября, 12:27
Украинцы финишировали первыми в группе (Фото: УАФ)

Украинцы финишировали первыми в группе (Фото: УАФ)

Это будет поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет.

Мировое первенство проходит в Чили. Матч Украина — Испания состоится во вторник, 7 октября. Начало встречи в 22:30 по киевскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча Украина — Испания будет на канале Суспильне Спорт и региональных каналах Суспильного. Также поединок можно будет посмотреть на сайте ФИФА.

Сборная Украины заняла первое место в группе. В первом туре украинцы обыграли Южную Корею — 2:1, затем сыграли вничью с Панамой — 1:1 и выиграли у Парагвая — 2:1.

Фото: flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сборная Испании финишировала третьей в группе. Испанцы проиграли Марокко — 0:2, сыграли вничью с Мексикой — 2:2 и выиграли у Бразилии — 1:0.

Фото: flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Отметим, что сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.

