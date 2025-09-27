Южная Корея — Украина: где и когда смотреть матч ЧМ-2025 (U-20)

27 сентября, 21:55
Поделиться:
Тренировка сборной Украины (Фото: УАФ)

Тренировка сборной Украины (Фото: УАФ)

Стартовый поединок украинской команды на чемпионате мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет.

Мировое первенство проходит в Чили. Матч первого тура Южная Корея — Украина пройдет в субботу, 27 сентября. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча Южная Корея — Украина будет на канале Суспильне Спорт и региональных каналах Суспильного. Также поединок можно будет посмотреть на сайте ФИФА. Смотрите видео матча Южная Корея — Украина.

Реклама

Отметим, что сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году, обыграв в финале именно Южную Корею. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.

https://www.youtube.com/embed/btJiJ6lTkkU?si=UgKh4UpjxiRGmiZS

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа Украины — 2.15, ничья — 3.35, победа Южной Кореи — 3.30.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Сборная Украины Футбол Чемпионат мира по футболу

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies