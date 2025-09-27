Стартовый поединок украинской команды на чемпионате мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет.

Мировое первенство проходит в Чили. Матч первого тура Южная Корея — Украина пройдет в субботу, 27 сентября. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча Южная Корея — Украина будет на канале Суспильне Спорт и региональных каналах Суспильного. Также поединок можно будет посмотреть на сайте ФИФА. Смотрите видео матча Южная Корея — Украина.

Отметим, что сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году, обыграв в финале именно Южную Корею. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа Украины — 2.15, ничья — 3.35, победа Южной Кореи — 3.30.