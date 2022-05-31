«Он нам поможет». В Динамо отреагировали на слухи о возвращении в клуб Ярмоленко 31 мая, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Генеральный директор киевского Динамо Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб вингера Андрея Ярмоленко, о расставании с которым ранее объявил английский Вест Хэм.

Слова одного из руководителей «бело-синих» приводит Fanday.

«Я сейчас нахожусь за рубежом, поэтому даже не знаю, о чем речь. Я от вас впервые об этом услышал. Всякое пишут. Нельзя всему верить, но если он все-таки вернется, то это будет хорошо. Однако пока у меня такой информации нет.

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Не знаю. Мне кажется, если бы велись такие переговоры, я был бы в курсе. Усилит ли он нашу команду, если вернется? Думаю, он нам поможет. Все-таки это игрок национальной сборной, который многое сделал для украинского футбола", — сказал Чохонелидзе.

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов, после чего перебрался в Боруссию Дортмунд, а оттуда — в Вест Хэм.

Ранее сам Андрей заявил, что до начала войны он серьезно думал о том, чтобы вернуться в Динамо.

Позже журналист Игорь Бурбас сообщил, что приоритетом для Ярмоленко является вариант с продолжением карьеры в Англии.

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