Диета Криштиану Роналду: 3200 калорий и шесть приемов пищи в день — что кушает звезда мирового футбола

9 июля, 12:55
Семья Роналду за столом (Фото: instagram.com/cristiano)

Знаменитый футболист очень ответственно относится к своему здоровью. Благодаря чему в 40 лет остается лидером сборной Португалии, с которой недавно победил в Лиге наций.

Издание The Sun рассказало об отношении Криштиану к еде. Роналду питается шесть раз в день небольшими порциями.

На его тарелке только выбранные продукты: нежирные белки, такие как курица, яичные белки и свежая рыба для восстановления мышц.

Сложные углеводы из коричневого риса и киноа для энергии. Авокадо и кокосовое масло для жиров.

Горы свежих овощей для микроэлементов.

Никакой обработанной, жареной или сладкой пищи. Много стейков и салатов.

Согласно разработанной специалистами диете Криштиану должен потреблять 3200 килокалорий в день.

Годами футболист сотрудничает с компаниями, которые поставляют ему добавки на основе еженедельного анализа крови.

Это не универсальные витамины, а персонализированные для восполнения каждого дефицита, обнаруженного в анализах его крови.

Не менее тщательно Криштиану Роналду относится и к своему сну. Для этого он купил себе в спальню матрас за 38 тысяч долларов.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Криштиану Роналду Диета

