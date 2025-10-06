«Лобановский пил водку, Щербицкий плакал». За победу в Суперкубке Динамо получило пять машин, четыре квартиры и 10 тысяч рублей

В те годы, Суперкубок УЕФА разыгрывался в двух матчах. Встречались победитель Кубка чемпионов (ныне Лига чемпионов) и обладатель Кубка кубков (больше не разыгрывается) — мюнхенская Бавария и киевское Динамо. Матч в Германии сенсационно выиграли киевляне, благодаря чудо-голу Блохина — 1:0.

И вот ответная встреча 6 октября. Матч вызвал запредельный ажиотаж — при 100-тысячной вместительности Центрального стадиона (ныне — НСК «Олимпийский») на билеты поступило 650 тысяч заявок! Киевляне снова победили — 2:0, и снова оба гола забил Блохин.

Вот как вспоминал тот поединок Яков Погребняк, который в те годы по заданию первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого курировал киевскую команду.

«Я был свидетелем едва ли не всех домашних игр Динамо, но эта, с Баварией, была особенной. Когда Блохин забил второй гол и стало ясно, что Динамо победу уже не упустит, я глянул на Щербицкого, а у него блестят слезы в глазах. Он был человек такой — и твердый, но и сентиментальный. У нас радость была, как у родителей, у которых только что появился ребенок. Пригласили тогда Лобановского и Базилевича на обед. Выпили немного. Я — вино, Щербицкий — рюмку водки. Лобановский, по-моему, тоже пил водку.

Как поощрили Динамо? Перед всеми ответственными играми я приезжал на базу. Лобановский высказывался: «Яков Петрович, нам нужно столько-то машин, квартир». Я спрашиваю: «А кому?». Он: «Это мы тут сами разберемся». Так было и накануне Суперкубка. По-моему, речь шла о пяти машинах (выдавали Волги и Жигули), четырех квартирах и сумме в 10 000 рублей на премии".

Динамо — Бавария — 2:0

Голы: Блохин (40, 53).

Динамо: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин. Тренер — Валерий Лобановский.

Бавария: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр, Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман. Тренер — Деттмар Крамер.