«Лобановский пил водку, Щербицкий плакал». За победу в Суперкубке Динамо получило пять машин, четыре квартиры и 10 тысяч рублей
Динамовцы втроем едва поднимают тяжеленный трофей (Фото: ФК Динамо)
6 октября 1975 года киевское Динамо завоевало свой главный еврокубковый приз — Суперкубок. В Киеве динамовцы обыграли Баварию.
В те годы, Суперкубок УЕФА разыгрывался в двух матчах. Встречались победитель Кубка чемпионов (ныне Лига чемпионов) и обладатель Кубка кубков (больше не разыгрывается) — мюнхенская Бавария и киевское Динамо. Матч в Германии сенсационно выиграли киевляне, благодаря чудо-голу Блохина — 1:0.
И вот ответная встреча 6 октября. Матч вызвал запредельный ажиотаж — при 100-тысячной вместительности Центрального стадиона (ныне — НСК «Олимпийский») на билеты поступило 650 тысяч заявок! Киевляне снова победили — 2:0, и снова оба гола забил Блохин.
Вот как вспоминал тот поединок Яков Погребняк, который в те годы по заданию первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого курировал киевскую команду.
«Я был свидетелем едва ли не всех домашних игр Динамо, но эта, с Баварией, была особенной. Когда Блохин забил второй гол и стало ясно, что Динамо победу уже не упустит, я глянул на Щербицкого, а у него блестят слезы в глазах. Он был человек такой — и твердый, но и сентиментальный. У нас радость была, как у родителей, у которых только что появился ребенок. Пригласили тогда Лобановского и Базилевича на обед. Выпили немного. Я — вино, Щербицкий — рюмку водки. Лобановский, по-моему, тоже пил водку.
Как поощрили Динамо? Перед всеми ответственными играми я приезжал на базу. Лобановский высказывался: «Яков Петрович, нам нужно столько-то машин, квартир». Я спрашиваю: «А кому?». Он: «Это мы тут сами разберемся». Так было и накануне Суперкубка. По-моему, речь шла о пяти машинах (выдавали Волги и Жигули), четырех квартирах и сумме в 10 000 рублей на премии".
Динамо — Бавария — 2:0
Голы: Блохин (40, 53).
Динамо: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин. Тренер — Валерий Лобановский.
Бавария: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр, Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман. Тренер — Деттмар Крамер.