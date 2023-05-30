Андрей Шевченко приехал с сыном в Киев: амбассадор UNITED24 привлек на помощь Украине десятки миллионов гривен 30 мая, 15:17 Джордан и Андрей Шевченко, актер Миша Коллинз и фотограф Джайлз Дьюли (Фото:UNITED24)

Сегодня Киев посетил не только американский актер Миша Коллинз, наиболее известный по роли в сериале Сверхъестественное. Одним поездом с Коллинзом в столицу приехал легендарный футболист Андрей Шевченко вместе со своим старшим сыном Джорданом.



Ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский объявил первого амбассадора фандрейзинговой платформы UNITED24 — им стал как раз Шевченко.

За год деятельности Андрей Николаевич привлек на помощь Украине десятки миллионов гривен, дал сотни интервью, провел и принял участие в ряде благотворительных событий и присоединился чуть ли не ко всем сборам UNITED24: от машин скорой помощи до генераторов для больниц.

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«Я увидел, сколько средств перечислили иностранцы в первые дни войны и какой процент из них дошел до Украины. Через UNITED24 благотворительные взносы со всего мира сразу попадают в Украину, и это самое важное. Для меня быть послом — это, прежде всего, ответственность и гордость. А еще ежедневная работа. За этот год я побывал в нескольких десятках стран и встречался с тысячами людей. У них всех разная позиция: кто-то поддерживает Украину открыто и постоянно, кто-то делает пожертвования анонимно, кто-то только размышляет над своим первым вкладом и публичной позицией. Моя задача — сделать так, чтобы все эти люди были с нашей страной и оставались с ней до победы и еще много-много лет после», — рассказывает Андрей Шевченко.

Шевченко в Днепре / Фото: UNITED24

«В начале работы UNITED24 мы отправили более тысячи писем потенциальным амбассадорам. Впрочем, получили лишь несколько ответов — и все они были отрицательными. Ведь амбассадор UNITED24 — это не разовое сообщение в соцсетях, а постоянная работа, персональная ответственность за сборы, общение с прессой, большое количество ивентов. Шевченко стал первым, кто ответил да. Он распечатал ворота амбассадорства, и вслед за ним пришли Imagine Dragons, Balenciaga, Марк Хэмилл и другие люди, которые ежедневно поддерживают Украину на пути к победе. Поэтому мы бесконечно благодарны Андрею за каждый сбор, каждое мероприятие и ту огромную любовь к Украине, которую мы чувствуем каждый день», — говорит координатор платформы Ярослава Гресь.

5 топовых сборов с участием Андрея Шевченко

Благотворительный аукцион в Лондоне. Шевченко начинал деятельность как амбассадор направления «Медицинская помощь». Его первым крупным ивентом стал благотворительный аукцион в Лондоне, во время которого собрали более 700 000 фунтов, из которых 361 000 фунтов (более 16 500 000 гривен) перечислили через UNITED24 на закупку медицинского оборудования. Шевченко лично встречался с бригадами скорой помощи в Днепре, которые работают с приобретенными аппаратами ИВЛ, и из первых уст узнал истории людей, спасенных благодаря этому оборудованию.

"24 000 друзей Украины" - подписка на 24 доллара. В августе 2022 года Шевченко вместе с американским актером Лиевом Шрайбером начали кампанию привлечения доноров к подписке на ежемесячное пожертвование 24 долларов через UNITED24. Благодаря проекту на медицинскую помощь было собрано почти 960 000 долларов (более 35 000 000 гривен).

Шевченко в детской больнице / Фото: UNITED24

Завершающий аккорд сбора на «Ловца шахедов». В результате совместного сбора monobank, Олега Гороховского и Игоря Лаченкова на систему противодействия вражеским дронам общая сумма взносов составила 142 000 000 гривен. Команда UNITED24 попросила Андрея поддержать проект публично и подписать несколько браслетов для тех, кто сделает пожертвование. Шевченко согласился. В течение нескольких часов было собрано еще 8 000 000 гривен.

Стадион «Чемпион». В начале ноября 2022 года Шевченко дал старт первому проекту UNITED24 по направлению «Відбудова України» — открыл сбор средств на восстановление разрушенного россиянами стадиона «Чемпион» в Ирпене. К сбору сразу присоединились футбольные клубы Милан и Шахтер, а также клубы итальянской Серии А, которые выкупили флаг с подписью президента Зеленского за 110 000 евро на благотворительном вечере в Милане. Всего на восстановление стадиона было собрано 600 000 евро (более 23 000 000 гривен).

Light Up Ukraine. 29 ноября 2022 года сразу шесть послов UNITED24 запустили сбор на генераторы для украинских больниц. Вместе с астронавтом Скоттом Келли и чемпионом по боксу Александром Усиком Шевченко снялся в проникновенном ролике в поддержку этого сбора. Фото Андрея на темном стадионе НСК Олимпийский облетело весь мир. Вместе амбассадорам платформы удалось собрать на генераторы 3 000 000 долларов (более 110 000 000 гривен).