Полузащитник Динамо перешел в титулованный польский клуб
Цитаишвили перешел в Вислу на правах аренды (Фото:ФК Висла)
Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили перешел в краковскую Вислу.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Цитаишвили подписал с Вислой соглашение до 30 июня 2022 года.
Футболист выступал за первую команду Динамо с 2017 года.
В начале 2021 года Цитаишвили перешел на правах аренды из Динамо в полтавскую Ворсклу, а через полгода — в одесский Черноморец.
Следует отметить, что Висла — один из самых титулованных клубов Польши, который 13 раз становился чемпионом страны.
Ранее польский защитник Динамо Томаш Кендзера перешел в познанский Лех, а словенский полузащитник Беньямин Вербич перебрался в варшавскую Легию.
Также сообщалось, что уругвайский полузащитник Карлос Де Пена перешел из киевского Динамо в бразильский Интернасьонал.
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