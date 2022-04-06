Полузащитник Динамо перешел в титулованный польский клуб 6 апреля, 13:46 Цей матеріал також доступний українською Цитаишвили перешел в Вислу на правах аренды (Фото:ФК Висла)

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили перешел в краковскую Вислу.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Цитаишвили подписал с Вислой соглашение до 30 июня 2022 года.

Футболист выступал за первую команду Динамо с 2017 года.

В начале 2021 года Цитаишвили перешел на правах аренды из Динамо в полтавскую Ворсклу, а через полгода — в одесский Черноморец.

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Следует отметить, что Висла — один из самых титулованных клубов Польши, который 13 раз становился чемпионом страны.

Ранее польский защитник Динамо Томаш Кендзера перешел в познанский Лех, а словенский полузащитник Беньямин Вербич перебрался в варшавскую Легию.

Также сообщалось, что уругвайский полузащитник Карлос Де Пена перешел из киевского Динамо в бразильский Интернасьонал.







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