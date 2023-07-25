«Он мне очень импонирует». Украинский журналист назвал сильные стороны Усика в футболе
Усик уже играл за Полесье на турнире Winter Cup в Турции (Фото:ФК Полесье)
Футбольный журналист Игорь Цыганык отреагировал на решение украинского боксера Александра Усика подписать контракт с житомирским Полесьем.
Во время эфира на YouTube-канале
«Я с Усиком несколько раз тренировался в сборной ветеранов. Он имеет очень хорошее понимание в футболе. Он левоногий, но не левый. Имеет хороший удар, скорость, антропометрия. Он умеет принять, развернуть и отдать передачу.
Я понимаю, что это больше маркетинговый ход от Полесья, но как футболист Усик мне очень импонирует", — сказал Цыганык.
Усик подписал с Полесьем контракт на один год и получил 17-й номер.
Боксер уже играл за житомирский клуб на турнире Winter Cup в Турции.
Ранее президент Полесья Геннадий Буткевич объяснил решение подписать контракт Усиком.