«Он мне очень импонирует». Украинский журналист назвал сильные стороны Усика в футболе 25 июля, 12:46 Усик уже играл за Полесье на турнире Winter Cup в Турции (Фото:ФК Полесье)

Футбольный журналист Игорь Цыганык отреагировал на решение украинского боксера Александра Усика подписать контракт с житомирским Полесьем.

Во время эфира на YouTube-канале Football Hub Цыганык заявил, что переход Усика в Полесье — в основном маркетинговый ход, однако отметил, что боксер действительно неплохо играет в футбол и имеет свои козыри .

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«Я с Усиком несколько раз тренировался в сборной ветеранов. Он имеет очень хорошее понимание в футболе. Он левоногий, но не левый. Имеет хороший удар, скорость, антропометрия. Он умеет принять, развернуть и отдать передачу.

Я понимаю, что это больше маркетинговый ход от Полесья, но как футболист Усик мне очень импонирует", — сказал Цыганык.

Усик подписал с Полесьем контракт на один год и получил 17-й номер.

Боксер уже играл за житомирский клуб на турнире Winter Cup в Турции.

Ранее президент Полесья Геннадий Буткевич объяснил решение подписать контракт Усиком.