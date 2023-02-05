Звезда сборной Украины дебютировал за испанский клуб в победном матче — видео 5 февраля, 19:56 Цыганков появился на поле на 78-й минуте (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Полузащитник сборной Украины и экс-игрок киевского Динамо Виктор Цыганков дебютировал за испанскую Жирону.

Цыганков начал матч 20-го тура чемпионата Испании против Валенсии на скамье запасных, однако появился на поле на 78-й минуте, выйдя вместо Алейкса Гарсии.

К моменту выхода на поле Цыганкова Жирона вела в счете 1:0 и украинец помог своей команде удержать победный результат.

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Обзор матча

Победа позволила Жироне подняться на 11-е место в турнирной таблице.

Цыганков перешел в Жирону из Динамо в январе 2023 года, подписав контракт на 4,5 года.